Milan, Raiola mette nel mirino Theo Hernandez

Mino Raiola mette nel mirino la procura di Theo Hernandez, nel caso si concretizzasse potrebbe essere sinonimo di movimenti sul mercato

Stando a quanto riportato da SportMediaset, Mino Raiola avrebbe messo nel mirino la procura di Theo Hernandez. Il terzino francese, al momento sotto Manuel Garcia Quilòn, sta trattando con il Milan per il rinnovo.

Nel caso Hernandez decidesse di passare a Mino Raiola, di certo potrebbero aprirsi scenari interessanti. Il rapporto tra Milan e Raiola al momento non è dei migliori per il caso Donnarumma. In più si sa che l’agente è un osso duro quando si parla di rinnovi.