Milan infastidito dalle parole di Raiola su Donnarumma

Il Milan è infastidito dalle parole di Mino Raiola, che nel difendere il portiere suo assistito ha lanciato frecciate ai rossoneri

I fischi di San Siro durante Italia-Spagna a Gigio Donnarumma non sono andati già a Mino Raiola, procuratore del portiere ex Milan e ora del Psg.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ULTIME NOTIZIE SUL MILAN

Dopo la partita l’agente aveva condannato pubblicamente quanto accaduto e in più aveva anche attaccato il Milan, dicendo che non era stato in grado di tenere Donnarumma in rossonero. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le parole di Raiola avrebbero infastidito il Milan, che ritiene di aver fatto il massimo per trattenere il ragazzo. Inoltre le dichiarazioni dell’agente di Donnarumma sono ritenute fuori luogo anche perché lo stesso presidente Scaroni dopo Italia-Spagna aveva condannato i fischi contro il portiere, visto che in quel momento rappresentava l’Italia.