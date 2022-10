Milan, Thiaw: «Ogni giorno imparo qualcosa di nuovo»

Le parole di Malick Thiaw a MilanTV sul suo esordio: «É successo tutto molto velocemente, non ho avuto tempo per pensare»

Malick Thiaw, difensore del Milan, ha parlato a Milan TV. Di seguito le sue parole.

ESORDIO COL MILAN – «É successo tutto molto velocemente, non ho avuto tempo per pensare. Devi solo farti trovare pronto, ma, sì, è stato un momento di grande orgoglio per me e la mia famiglia per quanto ho lavorato; è stato molto bello, mi è piaciuto parecchio. In queste situazione devi solo pensare a come puoi aiutare la squadra a vincere la partita, e io avevo in mente solo questo».

MILAN – «Ogni giorno imparo qualcosa di nuovo su questo grande club. I tifosi sono fantastici, siamo in una squadra famosa non solo in Italia ma in tutto il mondo. Qui impari che le persone ti riconoscono di più rispetto alla Germania. Sono veramente contento di essere in questo top club».

