Spalletti non convince il Milan? I rossoneri in opposizione al blocco azzurro dell’Inter?

La prossima stagione l’undici titolare del Milan potrebbe essere composto esclusivamente da calciatori stranieri: azzurro stinto a Milanello

Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Lukaku: questo è il Milan che potrebbe scendere in campo la prossima stagione, alla guida di Fonseca, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

Quello che risalta è che i rossoneri rischierebbero così di finire fuori dai radar di Spalletti in vista di convocazioni future della nazionale: nei possibili titolari non c’è infatti neanche un calciatore convocabile per l’Italia. Una scelta che sicuramente alimenta alcune domande: una sfiducia nei confronti dei calciatori italiani? O una contrapposizione al blocco azzurro dei rivali dell’Inter?

