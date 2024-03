Milan, Tomori: «Il razzismo in campo è un problema, su Maignan...»

Le parole di Fikayo Tomori, difensore del Milan, sul razzismo dopo il caso scoppiato tra Acerbi e Juan Jesus

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato all’evento Tutti i colori dello sport.

PAROLE – «Conoscere diverse culture, lingue é culture è una cosa bella, si mangia meglio in Italia che in Inghilterra. Tutti sappiamo che il razzismo è un problema, sono contento che si agisce per tentare di eliminarlo. È un problema sia in campo che fuori, dobbiamo far sì di eliminarlo del tutto, serve parlarne. I social fanno la differenza, ognuno può scrivere quello che vuole. La gente dimentica che siamo umani e sentire certe cose fa male. I social possono essere sia positivi che negativi. Maignan? Io non ero ad Udine. Non ho capito subito, ma dopo siamo Stati Uniti tutti con Mike. Quella cosa lì, essere parte di questa squadra dopo quello che è successo mi fa piacere e ci ha fatto sentire ancora più unito al gruppo. Siamo pronti, abbiamo in mente cosa fare per raggiungere i nostri obiettivi, siamo eccitati. Insulti razzisti nei miei confronti? Ho visto parole ed episodi ma per fortuna non ho mai subito insulti. Fa venire voglia di reagire e fare anche più voglia di vincere».

