Milan, tripla conferma: in arrivo i rinnovi di Maldini, Massara e Gazidis

Maldini-Massara-Gazidis: tripla conferma nel Milan. In arrivo i rinnovi per i tre dirigenti rossoneri, punti fermi per il futuro

Il progetto Milan vincente rimarà tale anche dopo questo passaggio di proprietà da Elliott a RedBird, e allo stesso modo il team di dirigenti che ha condotto il Milan in alto sarà confermato.

I contratti in scadenza di Maldini e Massara saranno rinnovati, così come quello dell’a.d. Ivan Gazidis, che resterà in sella anche con il nuovo assetto societario. Questo, scrive La Gazzetta dello Sport, dopo i distensivi e condivisi scambi delle ultime ore.