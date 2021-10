Milan, Castillejo: «Ho passato un periodo difficile. Ora esulto con i tifosi»

Samu Castillejo ha parlato ai microfoni di Milan Tv dopo il successo del club rossonero contro il Verona

Samu Castillejo è intervenuto a Milan Tv dopo la vittoria contro il Verona. Le sue parole:

LACRIME – «Le mie lacrime dicono tutto per il periodo che ho passato e che sto passando. Sono un ragazzo a cui piace lasciare l’anima in campo. Grazie alla mia famiglia, agli amici e a dio sono riuscito. Ieri non mi voleva neanche mia mamma e oggi posso esultare con i tifosi a casa mia».

RISCATTO – «A volte non dipende da un singolo ma da tante altre cose. Il cuore e l’anima l’ho messa sempre ogni volta che ho giocato per questa squadra. Sono contento per me e la mia famiglia che hanno vissuto questo periodo difficile con me. Sono molto contento per aver vinto questa partita e aver dimostrato la grande famiglia che siamo».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU MILANNEWS24.COM