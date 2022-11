Milan, sogni Blues per il mercato invernale: Ziyech sempre nella lista di Maldini

Ultimo sforzo del 2022 per il Milan contro la Fiorentina e poi via alle valutazioni sulla rosa, Maldini tiene nel cassetto il sogno Ziyech

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri starebbero valutando l’esterno del Chelsea per gennaio. Il costo del cartellino è inferiore ai 20 milioni, mentre l’ingaggio si aggira verso i 6. Operazione al limite per le casse del Milan, ma Maldini sogna un investimento nel reparto avanzato e Ziyech sarebbe un innesto di qualità importante anche in ottica Champions.