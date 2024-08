Milik Genoa, AFFONDO rossoblu per il centravanti della Juve? Gilardino lo vuole in Liguria

Milik Genoa, il centravanti della Juve è fortemente richiesto da Alberto Gilardino. Si proverà a trattare con i bianconeri

Il Genoa ha fortemente bisogno di un centravanti dopo l’addio di Retegui (andato alla corte dell’Atalanta): esperienza, forte senso del goal e ovviamente che possa trascinare la squadra verso la salvezza.

Secondo quanto riportato da CalcioLecce, se prima nel mirino era presente Nikola Krstovic per diverso tempo, ora Alberto Gilardino vuole bussare alla porta della Juve per Arkadiusz Milik: in uscita dai bianconeri.