Milinkovic-Savic, lacrime e gol in Lazio-Cagliari – VIDEO

Milinkovic-Savic porta in vantaggio i suoi in Lazio-Cagliari e scoppia in lacrime al momento del gol dopo i 90 giorni di digiuno

Sergej Milinkovic-Savic ritorna al gol e scoppia in lacrime per il momento stagionale vissuto dal centrocampista serbo della Lazio. Finalmente il ritorno al gol dopo 90 giorni di digiuno per il centrocampista biancoceleste che sta vivendo fin qui la sua peggior stagione sulle sponde del Tevere. Il 21 della Lazio è tornato a sbloccarsi con un gol in Lazio-Cagliari, gara che ha aperto il turno numero 17 del campionato italiano di Serie A e che oggi vedrà disputare tutte le partite in programma.

Dopo appena venti minuti di gioco allo Stadio Olimpico, la Lazio è decisamente sopra nel punteggio alla formazione di Rolando Maran, 2-0. Dopo dieci minuti, però, a sbloccare il match è stato un gol non banale di Milinkovic-Savic che ha permesso alla squadra di Inzaghi di giocare con la mente sgombra. Il gol è merito del Tucu Correa che, dal vertice destro dell’area di rigore, ha puntato Padoin per poi tirare in porta, la respinta di Cragno è troppo debole e Milinkovic-Savic, dal dischetto del rigore, non fallisce il tap-in con un piattone destro che beffa in contropiede Cragno. Dopo il gol, le lacrime e l’abbraccio di tutti i compagni di squadra.