Milan, un altro grande colpo in arrivo: c’è l’accordo per Milinkovic-Savic della Lazio. Ecco quanto costerà

E’ un Milan scatenato quello delle ultime ore: dopo Gonzalo Higuain, il club rossonero potrebbe mettere a segno un altro dei migliori colpi di questa sessione di calciomercato. Stando a quanto riportato da Il Sole 24 Ore, infatti, Leonardo avrebbe ormai raggiunto un accordo con Claudio Lotito per l’acquisto di Milinkovic-Savic dalla Lazio sulla base di un prestito oneroso a 40 milioni di euro con diritto di riscatto in favore del club di Via Aldo Rossi. Con l’arrivo del serbo, il tecnico Gennaro Gattuso avrebbe in mano una squadra il cui obiettivo minimo non potrà che essere la qualificazione alla prossima Champions League.