Minotti: «Parma e Cremonese le favorite per la A» - Calcio News 24

Lorenzo Minotti, ex capitano del Parma e opinionista di Sky, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della Serie B

Lorenzo Minotti, ex capitano del Parma e opinionista di Sky, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della Serie B. Le sue dichiarazioni:

SERIE B – «Il Parma ha dimostrato di essere nettamente avanti. Sarà un arrivo in volata. La Cremonese ha qualcosa in più, per esperienza, allenatore e rosa».

PLAYOFF – «Vincerà una delle prime cinque, hanno qualcosa in più. L’anno scorso abbiamo visto il Südtirol in semifinale, quest’anno è diverso, gli investimenti e le profondità delle rose mi sembrano superiori. Le altre non possono reggere il confronto, la differenza in classifica non è casuale».