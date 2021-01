Mirabelli: «Juve favorita. Milan frutto del lavoro che ho lasciato»

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato del big match tra i rossoneri e la Juventus. Ecco le sue parole

Massimiliano Mirabelli ha parlato di Milan-Juventus ai microfoni di Radio Bianconera. Ecco le parole dell’ex ds rossonero.

MILAN JUVE – «Non vedo una Juve sfavorita, anzi. Sarà una bella gara, avvincente e non dal pronostico scontato. Io per questa gara vedo una Juve sempre favorita».

MILAN – «Mi ha colpito il fatto che non sia dipendente da Ibrahimovic, come tutti potevano pensare. È un Milan molto compatto, è squadra e ha le idee chiare. Va in campo come squadra senza mettere davanti i singoli. È una squadra che conosco molto bene perché metà è frutto del lavoro che ho lasciato».

BONUCCI – «Così come la Juve, anche lui ancora non ha convinto, ma è indubbio il fatto che sia un grande professionista, un campione nella testa. Secondo me sta vivendo un momento particolare, ma in tanti anni alla Juve sta facendo super bene».

PIRLO – «Pirlo sta imparando ad allenare e la Juve ovviamente sta pagando con i risultati. Magari diventerà un grande allenatore, ma al momento sta ancora imparando. Sicuramente il suo essere stato un grande campione gli dà una sorta di immunità, ma per ora ancora deve dimostrare tutto».