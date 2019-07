Miranda sul futuro: «Aspettiamo la prossima settimana, vorrei tornare in Brasile»

Joao Miranda è tornato a parlare del suo futuro che, con ogni probabilità, sarà lontano da Milano e dall’Inter

Joao Miranda parla nuovamente del suo futuro e affida le sue parole a Gazeta do Povo, dove svela anche il desiderio di tornare a giocare in Brasile nella squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta.

BRASILE – «Faccio il tifo per il Coritiba, spero che possano tornare quanto prima nella massima divisione. Vedere questo club far parte della Serie A brasiliana è tutto ciò che desidero. Ho molto affetto per questa squadra, non nascondo che mi piacerebbe tornare per fare una stagione. La mia idea è quella di tornare in Brasile da qui a un paio di anni»

FUTURO – «Stiamo contrattando, vediamo cosa succede. Dipende da molte cose. Vediamo cosa accadrà la prossima settimana»