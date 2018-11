Miranda non ci sta: «Uno come me vorrebbe giocare sempre»

Il difensore dell’Inter, Joao Miranda, ha parlato del poco spazio avuto sin qui. Ecco le dichiarazioni del brasiliano

Troppe panchine per JoaoMiranda? Il difensore dell’Inter, con l’arrivo di Stefan de Vrij, è diventato la terza scelta. Milan Skriniar è inamovibile, de Vrij è il secondo titolare e per il brasiliano, in questa stagione, stanno rimanendo solo le briciole. Il difensore è entrato in campo nel secondo tempo di Tottenham-Inter e al termine della gara ha parlato ai microfoni di Espn Brazil dopo la sconfitta di ieri contro il Tottenham.

Il difensore ha detto la sua e ha lanciato un chiaro messaggio, senza però fare polemica: «E’ logico che un giocatore del mio livello vorrebbe giocare sempre, ma come ho detto sono qui per aiutare. Voglio fare del mio meglio e approfittare di tutti i minuti a disposizione». Secondo i media brasiliani, il difensore potrebbe tornare in Patria già a gennaio. Joao però ha da poco firmato il rinnovo fino al 2020 e, salvo sorprese, concluderà l’annata con la maglia interista.