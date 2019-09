Mkhitaryan Roma, tutto fatto: il giocatore in viaggio verso la Capitale

Mkhitaryan è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore della Roma: l’armeno è in viaggio verso la Capitale

Con l’addio di El Sharaawy, l’infortunio di Perotti e le prestazioni non esaltanti di Kluivert, la Roma sapeva di dover trovare un giocatore capace di fare la differenza sulla trequarti. Il giocatore prediletto da Petrachi e Fonseca è diventato quindi Mkhitaryan.

L’armeno di trasferirà a Roma in prestito con diritto di riscatto e, come riporta Gianluca Di Marzio, l’ex United è in viaggio in questi minuti per raggiungere la Capitale.