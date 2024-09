Modena Sampdoria, sarà SOLD OUT per la “Montagnani”: TUTTI i dettagli

Modena Sampdoria, sarà un grande SOLD OUT per la “Montagnani”: TUTTI i dettagli della prossima sfida di Serie B

Come riportato dall’edizione odierna de Il Resto del Carlino, c’è stato un sold out totale per la “Montagnani” per il match tra Modena e Sampdoria.

Ostica trasferta per la compagine blucerchiata contro i canarini di Pierpaolo Bisoli, alle prese con alcune assenze ma che comunque rimangono una squadra difficile da affrontare. I doriani andranno per la seconda vittoria stagionale, ma non sarà affatto semplice.