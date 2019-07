Modric Milan: sarebbe la mezzala perfetta

Il Milan sogna Modric. Oltre a essere uno dei centrocampisti più forti del mondo, il croato ha caratteristiche che lo rendono perfetto per il rombo

Luka Modric, sogno di mercato del Milan, è uno dei centrocampisti più forti del mondo. In particolare, è degno di nota il modo in cui abbina una qualità pazzesca in fase di impostazione e visione di gioco (sia sul lungo che sul corto) con doti atletiche di alto livello. Ha grande sensibilità tattica senza palla, sa farsi trovare tra le linee per far avanzare la manovra.

Solitamente i centrocampisti centrali sono più statici, Modric invece si muove e defila parecchio anche in fase di non possesso in aiuto del terzino. Oltretutto, ha pure un’ottima conduzione palla al piede. Insomma, sarebbe quindi l’ideale per fare le mezzala nel rombo.