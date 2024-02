Moggi: «Pioli e Allegri troppo criticati. Addirittura...»

Luciano Moggi, ex dirigente della Juve, ha parlato a Libero della situazione in casa bianconera e del Milan tra Allegri e Pioli

Luciano Moggi, ex dirigente della Juve, ha parlato a Libero della situazione in casa bianconera e del Milan tra Allegri e Pioli. Le sue dichiarazioni:

PIOLI-ALLEGRI – «Entrambe le rivali dei nerazzurri sono super criticate dai media, in particolare i due allenatori: quando il Milan non vince il ciclo di Pioli sembra sempre al capolinea; peggio per Allegri, al quale ogni giorno viene chiesto di andarsene perché la squadra, secondo opinionisti e tifosi, vince giocando male, ma soprattutto perché avrebbe dovuto tenere il passo dell’Inter, non essendo impegnata nelle competizioni europee. Addirittura, circolano nomi di possibili sostituti di Allegri, nonostante sia secondo in classificA».