Moggi: «A Napoli manchiamo io e Maradona. Juve, tieni Allegri»

Luciano Moggi commenta l’eliminazione della Juventus dalla Champions e parla del futuro di Massimiliano Allegri

Parla Luciano Moggi. L’ex dirigente di Juventus e Napoli, ha commentato il ko dei bianconeri con l’Ajax e ha parlato anche del momento del Napoli, atteso dalla gara con l’Arsenal. Ecco le sue parole a Radio Crc: «Nell’89, dopo la sconfitta in Coppa Uefa di Torino ci prendevano in giro, avevamo perso 2-0, ma a Napoli poi sistemammo la pratica. Il Napoli deve crederci, può rimontare. Conosco l’Arsenal, è una squadra strana, in casa gioca in un modo in trasferta in un altro. Credo che il Napoli possa passare il turno. A Napoli manca Maradona ma anche Moggi, portavo i giocatori alle giuste condizioni mentali per affrontare queste sfide».

Prosegue Moggi parlando della Juve: «L’Ajax ha dimostrato di essere più forte della Juventus. I primi 15 minuti i ragazzi olandesi avevano paura, poi hanno realizzato di poter fare la partita ed hanno vinto meritatamente. Quando sento parlare di fallimento alla Juve mi viene da ridere. La Juve deve confermare Allegri. Non ho consigli da dare ad Andrea Agnelli. Con lui ho dei rapporti, con De Laurentiis no ma io cerco solo chi mi cerca, non invado nessuna zona e ad Agnelli non ho consigliato nulla».