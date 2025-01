Mondiale 2030: in Spagna si giocherà in 11 stadi, ma c’è una città che avanza la sua candidatura. Ma la Fifa non è d’accordo e chiede tagli

Mondiale 2030, una città in Spagna avanza una nuova candidatura per ospitare le partite del mondiale, ma la FIFA frena: ecco il motivo

Il Mondiale 2030 si giocherà in tre Paesi – Marocco, Portogallo e Spagna -, con l’aggiunta di 3 gare iniziali in 3 Stati del Sudamerica per omaggiare il centenario della prima edizione che si svolse in Uruguay. Per ora il Paese iberico ha previsto che gli stadi dove si disputeranno le partite saranno 11: Anoeta (San Sebastian), Camp Nou (Barcellona), Gran Canaria (Las Palmas), La Cartuja (Sevilla), La Rosaleda (Malaga), Metropolitano (Madrid), Nueva Romareda (Zaragoza), RCDE Stadium (Cornell-El Prat), Riazor (A Coruìa), San Mamés (Balè). C’è però una dodicesima candidatura che avanza ed è quella del Nou Mestalla di Valencia: la città è la terza per numero di abitanti in Spagna e non vuole stare certo fuori dall’organizzazione di un evento planetario con enormi ricadute sul piano del turismo e dell’immagine complessiva.

Il problema è chi governa il calcio: secondo El Larguero, la FIFA non vedrebbe di buon occhio l’allargamento, anche perché considera già eccessiva la presenza a ora di 20 sedi, che con l’aggiunta di Valencia arriverebbero a 21. Il Marocco, attualmente a 6, dovrebbe tagliarne una, la Spagna addirittura 2. Mentre il Portogallo, invece, conserverebbe le sue 3, per un totale di 17.