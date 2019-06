Mondiale Femminile, il Brasile domina la Giamaica. Gli scenari per l’Italia

Il Brasile schianta la Giamaica nell’altra partita del girone del mondiale femminile. Verdeoro appaiate all’Italia: tutti gli scenari

Nell’altra partita del girone C del Mondiale femminile, quello in cui è inclusa l’Italia, il Brasile ha schiantato la Giamaica. Un netto 3-0 per agguantare i primi punti del mondiale per le verdeoro, che portano la selezione appaiata all’Italia. Mattatrice della gara l’attaccante Cristiane, autrice di una tripletta.

Si inizia a delineare, in questo modo, un primo scenario riguardo il girone. Di conseguenza sarà immediatamente importante la prossima partita, che può rappresentare un passo importante verso la fase successiva. Le azzurre hanno la possibilità di mettere un piede e mezzo agli ottavi, qualora dovessero vincere con la Giamaica. Idem per il Brasile, che dovrà tuttavia far fronte a un‘Australia piuttosto ferita. All’ultima giornata, poi, la sfida tra le due attuali capoliste.