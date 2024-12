Mondiale per club, è stallo sui diritti tv: Infantino cerca i soldi, ma non vuole attingere dalla cassa FIFA

Mondiale per Club, ancora stallo sui diritti TV: Infantino cerca il broadcaster con la giusta offerta e non vuole attingere dalla cassa FIFA

Mentre domani verranno sorteggiati i gironi del Mondiale per Club, a cui prenderanno parte Inter e Juve a rappresentare la Serie A, la FIFA è alle prese con il problema dei diritti TV. Come riportato dal The Times, al momento la FIFA non ha ancora trovato un broadcaster: le tv sono scettiche e dopo alcune indiscrezioni su un possibile interesse di Apple, la trattativa si è conclusa con un nulla di fatto.

Il presidente della FIFA Infantino punta a ricavare dalle televisioni 760 milioni di euro e almeno 1.1 miliardi dalle sponsorizzazioni, garantendo anche, sempre riferito dal The Times, che non ha intenzione di attingere dalle casse della federazione.