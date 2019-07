Mondiali femminili, Stati Uniti nuovamente campioni: Olanda ko in finale 

Gli Stati Uniti si confermano campioni dei Mondiali di calcio femminile: battuta l’Olanda per 2-0 in finale

Grazie ai gol di Rapinoe al 61’ su rigore e al 2-0 firmato da Rose Lavelle al 69’, gli Stati Uniti si confermano ancora una volta campioni dei Mondiali di calcio femminile.

L’Olanda, decisamente sottotono rispetto alle ultime uscite, non è dunque riuscita a vincere un Mondiale che ad una squadra europea manca dal 2007 quando vinse la Germania per 2-0 contro il Brasile. Con questa vittoria, gli Stati Uniti volano a 4 successi dal 1991 ad oggi (record mondiale). La prima proprio in quell’anno battendo 2-1 la Norvegia.