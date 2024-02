Montella, Arda Guler avvisato: «In Nazionale solo chi sta bene»

Il commissario tecnico della Turchia mette in guardia la stellina del Real Madrid circa le convocazioni in Nazionale

Arrivato dal Fenerbahce con l’etichetta di ragazzo prodigio, Arda Guler non è ancora riuscito ad imporsi al Real Madrid per via dei vari infortuni. Vincenzo Montella, CT della Turchia, ha parlato di lui in ottica Nazionale.

ARDA GULER – «Sono in contatto con tutti i nostri giocatori, anche con Arda. I miei collaboratori sono andati a trovarlo. È vero che gioca pochissimo ma spero che possa avere più occasioni in futuro. In Nazionale possiamo convocare solo 23 giocatori e chiameremo quelli che sono in buone condizioni fisiche e che abbiano giocato di più»