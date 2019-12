Montella guarda oltre: «La Coppa Italia sarà fondamentale»

In conferenza stampa Vincenzo Montella parla della prossima sfida dei viola, martedì in Coppa Italia contro il Cittadella

Un mese di sole sconfitte per la Fiorentina di Vincenzo Montella. I viola sono caduti in casa contro il Lecce di Liverani e ora rivolgono i loro pensieri alla sfida di martedì in Coppa Italia contro il Cittadella. Le parole di Montella in conferenza stampa.

«Nessuno ha mai parlato di Europa League, ma a prescindere è quasi un obiettivo primario. E’ una partita a cui teniamo tantissimo, io e la società»