Montella: «Nessun problema con Balotelli, aveva già deciso»

Vincenzo Montella commenta la cessione di Balotelli al Sion: «Il litigio non centra, Mario voleva già andarsene»

Vincenzo Montella ha commentato la cessione di Mario Balotelli dall’Adana Demirspor al Sion in Svizzera, smentendo categoricamente che il loro litigio abbia influito sulla scelta. Di seguito le sue parole.

«Non c’è alcun problema con Balotelli: tra me e lui è tutto ok. Ha detto che voleva già lasciare Adana già prima del nostro litigio e questo non ha influito sulla nostra relazione professionale. Quell’episodio è accaduto a causa delle nostre emozioni legate alla partita, sul campo. Fuori dal campo, il nostro rapporto è abbastanza buono. Ovviamente voglio scusarmi con il club, come tecnico. Tali episodi non dovrebbero verificarsi sul campo. Questi problemi devono essere affrontati negli spogliatoi. Davvero non mi sono controllato. Posso dire che ho dato il cattivo esempio anche per i bambini che ci guardano».