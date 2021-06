Montella: «Voglio tornare ad allenare in un campionato competitivo»

Vincenzo Montella allontana le voci di un possibile accordo nei paesi arabi: il tecnico vorrebbe restare in un campionato di livello

Vincenzo Montella è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso di Calciomercato L’Originale.

RITORNO IN PANCHINA – «Assolutamente sì, ho grande voglia anche un po’ meno rispetto ad allenatori come Allegri e Spalletti. Vorrei farlo in un campionato estremamente competitivo, anche se devo fare un passo indietro».

SARRI – «Sarri ha un’identità radicata, con dei principi di gioco che partono da lontano. Ogni modulo poi ha i suoi punti deboli, la differenza la fanno i giocatori. Sarri ha dimostrato una crescita e si è saputo adattare al Chelsea e alla Juve».