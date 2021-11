Montezemolo rivela: «Pentito di aver accettato la Juventus...»

Luca Cordero di Montezemolo ha parlato della sua passata esperienza come dirigente della Juventus

Luca Cordero di Montezemolo, ex dirigente della Juventus, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato della sua esperienza in bianconero.

CHIAMATA DELLA JUVENTUS – «L’Avvocato voleva dare una svolta alla Juve. Pensò a me come dirigente. Era affascinato dal Milan di Sacchi. Aveva deciso di chiudere il ciclo di Zoff allenatore. Secondo lui, un portiere non poteva fare l’allenatore. Io in realtà ero stufo di calcio e delle polemiche su Italia ’90. Noi con gli stadi non c’entravamo nulla, era roba dei comuni. Nessuno di noi fu nemmeno sfiorato dalle inchieste giudiziarie. E poi, la mia squadra del cuore era il Bologna. Pentito di aver accettato? Super pentito, ma mi era difficile dire no all’Avvocato».

CALCIOPOLI – «Ho sofferto più che altro per il mio amico Della Valle. Lui e il fratello, due persone perbene. La loro immagine macchiata moto più di quanto sarebbe stato giusto. La Juve? Non so cosa dire. Ero fuori da tutto, certo non simpatizzavo per quella gestione».

ANDREA AGNELLI – «Contano i risultati, c’è poco da dire o contestare. Nove scudetti parlano chiaro. La Superlega? Un tema che prima o poi dovrà essere affrontato nelle forme giuste. Il trend va in quella direzione. Allora, furono decisamente sbagliati i modi e il timing».

