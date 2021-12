Monza, Galliani: «Non ci nascondiamo, abbiamo un grande sogno»

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, parla degli obiettivi della squadra brianzola: ecco le sue dichiarazioni

Intervistato da Il Cittadino, Adriano Galliani svela quali sono gli obiettivi del suo Monza.

OBIETTIVO – «Non vogliamo nasconderci, siamo il Monza e abbiamo un grande sogno in vista dei 110 anni che compiremo il prossimo anno. È giunto il nostro momento e siamo reduci dal miglior risultato di sempre. A chi mi dice di non caricare troppo l’ambiente rispondo che se non ci esaltiamo ora quando dovremmo farlo? La concorrenza è aumentata, il livello medio si è alzato, ma siamo una società con un grande appeal».

RAMIREZ – «Quando è venuto a casa mia con il suo procuratore ci siamo subito trovati».