Monza Atalanta, carovana dei tifosi nerazzurri in motorino - VIDEO

Tutto pronto per la trasferta di Monza, e i tifosi dell’Atalanta s’involano all’Up Power Stadium in motorino. Ecco il video

Per Monza Atalanta il popolo nerazzurro è pronto a partire in massa per trascinare la squadra alla vittoria che manca da molto tempo in campionato. Per l’occasione, i tifosi della Dea faranno la trasferta in motorino.

Ecco il video della carovana nerazzurra, partita dalla Curva Nord, dirigendosi verso Monza tra entusiasmo e tanto amore per l’Atalanta.