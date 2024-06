Monza, INCONTRO con Baroni: Galliani lavora per CHIUDERE, la situazione

Le ultime sull’interesse del Monza su Marco Baroni come nuovo allenatore dopo l’addio di Palladino. I dettagli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, Marco Baroni è in pole position per diventare il nuovo allenatore del Monza. Salutato Raffaele Palladino, il club brianzolo ha infatti deciso di puntare sull’ormai ex Verona.

Nelle ultime ore c’è stato un incontro tra l’allenatore e Adriano Galliani, che sembrerebbe convinto ad andare fino in fondo. Le alternative sono Alessandro Nesta e Andrea Pirlo, mentre su Baroni c’è anche l’interesse della Lazio in caso di addio di Tudor.