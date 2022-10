Monza, Di Gregorio: «I portieri più forti al mondo? Maignan, Oblak e Alisson»

Il portiere del Monza, Di Gregorio, ha parlato dei migliori tre portieri al mondo in questo momento. C’è anche Maignan

Michele Di Gregorio, portiere del Monza, ha parlato al profilo Instagram di Lisaoffside elencando i tre migliori portieri al mondo.

PAROLE – «Maignan, che già l’anno scorso ha dimostrato di essere un grandissimo portiere, Oblak e Alisson. Tutti e tre hanno qualcosa in più. In porta l’aspetto caratteriale fa la differenza, la personalità, la presenza in campo e la fiducia che hanno nei compagni. Quella è una cosa per me molto importante».