Monza Inter, Lautaro Martinez TITOLARE? Arriva la decisione di Simone Inzaghi per la SFIDA

Monza Inter, Lautaro Martinez parte TITOLARE stasera? Arriva la decisione del tecnico Simone Inzaghi per la SFIDA

Questa sera alle 20.45 scendono in campo Monza e Inter, con i nerazzurri che dovranno provare a scavalcare la Juventus in classifica dopo il mezzo passo falso di Empoli. Si è parlato in questi giorni di un lungo turn over di Simone Inzaghi e in particolare del possibile riposo del capitano Lautaro Martinez.

Le ultime indiscrezioni, però, come riferito dal Corriere dello Sport, suggeriscono la titolarità del capitano argentino con la maglia numero 10. Nonostante i prossimi impegni di Champions League ed il derby di Milano, l’allenatore piacentino punterà sull’argentino.