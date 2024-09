Monza Inter Probabili formazioni: le scelte di Inzaghi

L’Inter è pronta alla sfida contro il Monza e per Inzaghi è tempo di scelte, in vista anche dell’Europa

«L’Inter innesta le marce alte a sinistra e a guidare su quella corsia non può che essere Federico Dimarco. L’esterno mancino ormai da diverso tempo è uno dei punti di forza della squadra di Simone Inzaghi, in grado di abbinare qualità e colpi di genio nelle sue giocate mai banali»: parte con questa considerazione il pezzo del Corriere dello Sport dedicato alla preparazione dell’Inter per la gara con il Monza. Il suo giocatore più “tifoso” è reduce da un’ottima avventura con la Nazionale di Spalletti, simboleggiata dal gol capolavoro contro la Francia. Il tecnico nerazzurro è intenzionato a schierarlo titolare, mentre sulla destra ci sarà Dumfries e il conseguente riposo per Darmian.

Linea a tre dietro impostata su Pavard, De Vrij e Carlos Augusto: l’imminente gara col Manchester City consiglia un utilizzo pieno delle risorse. Spazio pertanto anche a chi gioca di meno