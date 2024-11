Monza Lazio, Nesta: «Dobbiamo migliorare questa cosa»

Il tecnico del Monza presenta una sfida per lui sentitissima ovvero quella con la Lazio. Ecco le dichiarazioni

Alessandro Nesta, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita con la Lazio.

CLASSIFICA – «La classifica è quella, i punti raccolti sono quelli. Peccato, perché probabilmente avremmo meritato qualcosa di più».

LAZIO – «Penso che la Lazio è una squadra che non molla mai. Questo è quello che dice il loro percorso in campionato ma lo hanno dimostrato anche col Porto. Un calo nei nostri finali di partita? Per quanto ci riguarda io non credo che sia dovuto alla stanchezza fisica».

COME METTERLI IN DIFFICOLTA’ – «Incontriamo una squadra forte sotto diversi punti di vista, da parte nostra dovremo fare una gara tosta e portare a casa punti. Ne abbiamo bisogno. La rabbia che ci hanno lasciato le ultime partite dobbiamo sfruttarla bene. Abbiamo fatto casino e ci siamo lamentati ma è successo, ora serve mettere tutto da parte e ripartire con zero alibi. La tattica? Lo spazio cerchiamo di crearlo tramite movimenti che rendano la vita difficile agli altri difensori. Lo spazio che crei va sfruttato. Alessandro Del Piero, che oggi compie gli anni, ne vedeva di spazi. Parliamo di una generazione che vedevano spazi che altri non trovavano».

