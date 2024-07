Monza, Nesta: «Facciamo ancora FATICA su QUESTA COSA. Ecco cosa mi è piaciuto, stiamo facendo passi avanti»

Alessandro Nesta, allenatore del Monza, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia dopo l’amichevole persa di misura con il Palermo.

MIGLIORAMENTI – «Stiamo facendo grandi passi in avanti. La partita mi è piaciuta, abbiamo avuto occasioni, facciamo fatica negli ultimi metri quando troviamo chiuso, però abbiamo lasciato solo un tiro. Sono molto soddisfatto»

SITUAZIONI – «Ci sono momenti in cui puoi risalire forte e momenti no. Per risalire forte le gambe non sono ancora pronte, ma loro non hanno trovato tanto. Nel primo tempo hanno fatto un tiro su una palla persa nostra e hanno fatto gol»