Correa Monza, CHIAREZZA sulle ultime voci di calciomercato. Possibili OFFERTE in arrivo?

L’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, ha voluto parlare di Correa e sulle voci che lo vedono molto vicino alla corte del Monza

Intervenuto sul proprio canale YouTube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulle ultime notizie di calciomercato: nel mezzo anche le voci che hanno visto Correa molto vicino alla corte del Monza. Ecco le parole.

CORREA – «Poi dipenderà da Correa, che mercato non ne ha. Quelli bravi sono quelli che trovano soluzioni, mi riferisco in generale agli agenti, quando serve. Portare via uno a 40-50-60 mln è semplice, quando devi trovare soluzioni, devi attivarsi e dimostri di essere bravo».