Monza Pessina: «Palladino? Vedremo cosa succederà, ma lo ringrazierò sempre. Di Gregorio merita una big»

Le parole di Matteo Pessina, tecnico del Monza, dopo la sconfitta subita dai brianzoli in casa della Juve

Matteo Pessina ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Monza contro la Juve. Di seguito le sue parole.

BILANCIO STAGIONE – «Sicuramente positiva. Sappiamo che prima dell’anno scorso il Monza non era mai stato in Serie A, abbiamo centrato la salvezza storica due volte, quest’anno con tante giornate di anticipo. Era il nostro obiettivo. Nell’ultimo quarto di stagione abbiamo fatto pochi punti, però li abbiamo fatti prima. Forse c’è stato un senso di appagamento, ma non si può dire ai ragazzi e allo staff. Abbiamo lavorato tanto e sodo, non sono arrivati i risultati. Noi ci divertiamo, facciamo prestazioni come quelle di oggi che puoi perdere…contro grandi squadre. I nostri tifosi però ci adorano e li facciamo divertire, come chi ci guarda».

ADDIO DI GREGORIO – «Sì, sicuramente è già nell’aria da un po’ di tempo. Se lo merita, non ci ha detto ufficialmente cosa farà e dove andrà però ha fatto due grandissime stagioni con noi. Si merita di andare in una grande squadra, è un grandissimo portiere. E arriverà anche la Nazionale».

INDIZI JUVE – «L’hai detto te (ride, ndr)».

MANCATA CONVOCAZIONE – «Sicuramente per un giocatore che ha quel tipo di aspirazione è ovvio rimanerci male, soprattutto perché abbiamo vinto un Europeo 3 anni fa. Ci sono rimasto male ma sono sicuro che il mister ha fatto le scelte migliori. Faremo un grande europeo, tiferò anche io».

HA RINGRAZIATO PALLADINO – «Sì, io lo ringrazio tutti i giorni. Vedremo cosa farà a fine stagione, ci sarà tempo di vedersi e sentirsi. Ho la fortuna di essere amico col mister, posso salutarlo anche in vacanza. Vi lascio fantasticare»