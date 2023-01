Monza, Ranocchia: «Magari tornerò alla Juventus, temo Di Maria»

Le parole di Filippo Ranocchia, centrocampista di proprietà della Juventus in prestito al Monza. Tutti i dettagli

Filippo Ranocchia ha parlato a Tuttosport alla vigilia di Juventus-Monza di Coppa Italia.

PAROLE – «Juventus? Magari un giorno potrei tornare, anche se credo che in questo momento per me sia importante giocare con continuità e fare esperienza. Un domani chissà. Chi temo di più? Non so se giocherà, ma di certo Di Maria. Può fare la differenza da solo con una giocata. Nei dieci giorni di preparazione che ho fatto con la Juventus a luglio mi ha davvero impressionato. E mi preoccupa anche Chiesa».