Monza-Roma, la furia di Ghisolfi contro La Penna: «Ci manca un RIGORE! Vogliamo RISPETTO»

Le parole di Florent Ghisolfi, ds della Roma, sul mancato rigore contro il Monza e le pagelle a La Penna

Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, è una furia ai microfoni di Sky Sport a fine partita contro l’arbitro La Penna: ai giallorossi manca un penalty nella sfida contro il Monza per lo step on foot di Kyriakopouls su Baldanzi. La Penna non lo vede e il VAR rimane silenzioso. Di seguito le parole del dirigente giallorosso e le pagelle del direttore di gara.

PAROLE – «Non sono solito venire a parlare dell’arbitraggio, ma è inaccettabile, tutti hanno visto, è rigore. Perché il Var non è intervenuto? Io chiedo il rispetto per il mio allenatore, per i miei giocatori, per i tifosi della Roma. C’è molta frustrazione nello spogliatoio. Non abbiamo avuto ancora spiegazioni, appena avremo la possibilità di chiedere spiegazioni capiremo cosa è successo».

PAGELLE LA PENNA

LA GAZZETTA DELLO SPORT 4.5 – «Voto pesantemente influenzato dal Var Aureliano per il rigore non dato su Baldanzi».

CORRIERE DELLO SPORT 5 – «In calando la prestazione di La Penna, sorpreso a tre minuti dal termine in un finale equilibrato e quindi ancor più delicato. Alla Roma nello specifico manca un rigore (42’ st) quando Kyriakopoulos e Baldanzi si contendono il pallone, entrambi guardano la sfera, ma il greco con il piede destro schiaccia il piede sinistro del romanista, per poi contrastarlo in caduta anche con la gamba mancina. A La Penna non vengono in soccorso nemmeno dalla sala Var, dalla vicina Lissone, e il danno è presto fatto».

TUTTOSPORT 5.5 – «Riesce a essere fiscale e permissivo nella stessa partita, scegliendo con imprecisione come amministrare il metro».