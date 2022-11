Monza, Rovella: «Do un 7 al mio 2022. Ho avuto alti e bassi durante quest’anno»

Nicolò Rovella, centrocampista del Monza e di proprietà della Juventus, ha parlato facendo un bilancio del suo 2022

Nicolò Rovella, centrocampista del Monza e di proprietà della Juventus, ha parlato al sito ufficiale della FIGC facendo un bilancio del suo 2022.

PAROLE – «Do un 7 al mio 2022. Ho avuto alti e bassi durante quest’anno, soprattutto bassi nella prima parte con la retrocessione del Genoa. Poi però ho chiuso in crescendo. Resta una partita da cercare di vincere, contro la Germania, per concludere in bellezza. Obiettivo per il 2023? Cercare di avere un rendimento più costante e di fare qualche gol in più».