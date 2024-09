Morace: «Israele-Italia? Alcuni EPISODI dimostrano che il CONFLITTO a Gaza deve FINIRE»

Le parole di Carolina Morace, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, su alcuni episodi di Israele-Italia

Carolina Morace, attraverso i suoi social, ha commento alcuni episodi che si sono verificati durante Israele-Italia.

PAROLE – «Un gruppo di tifosi azzurri presenti allo stadio Alla Boszick Arena di Budapest per la partita di Nations League tra Israele e Italia ha voltato le spalle al campo, prima dell’inizio della gara, al momento dell’inno israeliano. Poi, durante l’incontro, la delegazione italiana ha chiesto all’Uefa l’immediata interruzione dei cori pro Israele da parte dello speaker. Due episodi che in queste ore stanno facendo il giro del mondo, due episodi che dimostrano come il conflitto di Gaza debba trovare una soluzione, al più presto, prima che tutto questo degeneri in qualcosa di ancor più incontrollabile. Il Movimento 5 Stelle è da sempre favorevole alla soluzione dei due popoli, due stati. È una questione che va avanti da più di cento anni ed è il momento metterla in pratica. Il numero delle vittime del conflitto israelo-palestinese, continua a crescere giorno dopo giorno, e il 40% di loro sono bambini e bambine. Non possiamo rimanere a guardare. Questa carneficina deve finire».