Morata, in Inghilterra sono certi: c’è anche l’Inter

Voce dall’Inghilterra: l’Inter sarebbe interessata a Alvaro Morata. Sul giocatore del Chelsea c’è anche il Borussia Dortmund

Conquistato l’accesso alla Champions League, grazie al quarto posto ottenuto all’ultima giornata nel match “spareggio” contro la Lazio di Simone Inzaghi, l’Inter è attivissima sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti in vista della prossima stagione. Stando a quanto riportato dal Daily Express, la società nerazzurra sarebbe alla ricerca di un attaccante da affiancare a Mauro Icardi ed avrebbe messo gli occhi su Alvaro Morata, ex attaccante di Juve e Real Madrid adesso al Chelsea.

Il giocatore viene da una stagione deludente in Premier League, che gli è costata anche l’esclusione dai convocati della Spagna per il Mondiale in Russia, e sarebbe intenzionato a cambiare aria. La Serie A può essere una soluzione, ma sul centravanti c’è anche il forte interesse del Borussia Dortmund.