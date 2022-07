Morata Juve, poche speranze: servirebbe una super offerta

Morata Juve, una sola strada per convincere l’Atletico Madrid a privarsi dell’attaccante: serve una super offerta ai bianconeri

La Juventus non molla la presa per Alvaro Morata. L’attaccante, rientrato all’Atletico Madrid dopo il mancato riscatto, è la priorità dei bianconeri per rinforzare il reparto offensivo.

Tuttavia resta molto difficile convincere gli spagnoli. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, solamente un’offerta molto importante a livello economico potrebbe convincere i Colchoneros a lasciare andare il numero 9, così da avere la liquidità necessaria all’acquisto del sostituto.