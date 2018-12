Torna in auge il nome di Alvaro Morata per l’attacco del Milan in vista della prossima stagione: l’attaccante del Chelsea potrebbe arrivare nel caso di mancata conferma di Higuain…

Tiemouè Bakayoko, Cesc Fabregas, Gary Cahill, Andreas Christensen ed ora forse pure Alvaro Morata: Milan e Chelsea discutono delle strategie per il futuro e, secondo le ultime indiscrezioni giornalistiche, nel calderone dei nomi ci sarebbero un po’ tutti. Anche l’ex grandissimo obiettivo rossonero Morata, chiodo fisso del Milan già da un paio di anni ormai. L’ex attaccante dello Juventus, al momento in crisi di rendimento al Chelsea con Maurizio Sarri, potrebbe essere l’eventuale sostituto di un altro juventino, Gonzalo Higuain, per cui difficilmente – almeno al momento – i rossoneri eserciteranno l’opzione di riscatto a fine stagione da 36 milioni di euro. Soldi che appunto potrebbero essere investiti sullo spagnolo, che però già a suo tempo aveva rifiutato la destinazione milanista.

In attesa di Morata, sono anche altri i nomi per l’attacco del Milan, almeno da qui a fine stagione: tramontata l’ipotesi Zlatan Ibrahimovic, come terza punta alle spalle di Higuain e Patrick Cutrone, spunta l’ipotesi Fabio Quagliarella dalla Sampdoria. Stamane poi – ve ne abbiamo dato conto – sono circolati pure altri nomi interessanti tra i quali quello del belga Michy Batshuayi, attaccante in prestito al Valencia dal Chelsea (guarda un po’). Difficile al momento avanzare ulteriori ipotesi, anche se l’ipotesi Morata al posto di Higuain sul medio termine potrebbe essere più realistica di altre almeno in funzione dei prezzi dei cartellini.