Morata Ronaldo, coppia da urlo: CR7 ha il suo Benzema?

Andrea Pirlo sembra aver trovato la coppia d’attaco per la sua Juventus: insieme Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo hanno numeri pazzeschi

Andrea Pirlo sembra aver trovato la quadra per il reparto avanzato della Juventus. Il ritorno di Alvaro Morata potrebbe essere stata la mossa decisiva per far decollare la squadra bianconera. I numeri in coppia con Ronaldo sono pazzeschi.

In coppia i due hanno giocato due gare e mezza (Roma, Spezia e Ferencvaros): la Juve ha messo a segno 10 gol, 7 dei quali proprio del “Moraldo” (4 per CR7 e 3 per Alvaro).