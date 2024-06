Moratti RICORDA Berlusconi: «Un grande SIGNORE. Ecco cosa ci legava tantissimo ai tempi»

Massimo Moratti, storico ex presidente dell’Inter, ha speso bellissime parole per Silvio Berlusconi scomparso l’anno scorso

Carlo Pellegatti, intervenuto a Radio Tv Serie A, ha riportato una testimonianza di Massimo Moratti, storico ex presidente dell’Inter, su Silvio Berlusconi:

PAROLE – «Era portato a essere cortesissimo. A parer mio non soffriva per le vittorie degli altri, mi sembra proprio che l’invidia non gli appartenesse. Ci legava un filo comune di comprensione perché avevamo un pensiero simile e un’attività simile. Ci capivamo, c’era antagonismo e rivalità, voglia di vincere tra campo e mercato, ma non ricordo scorrettezze, momenti o atteggiamenti antipatici e negativi nei miei confronti».