Moratti sullo Scudetto: «Grande annata. Io di nuovo all'Inter?»

Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro, ha celebrato a Sky Sport il ventesimo scudetto dell’Inter: conquistato ieri contro il Milan.

SCUDETTO NEL DERBY – «È commovente rivedere le immagini degli scudetti conquistati sotto la mia presidenza. Anche ieri sera c’è stata una grande soddisfazione: vincere lo scudetto nel derby e fuori casa, una situazione che mi ricorderò per tutta la vita»

ZHANG – «Zhang mi ha chiamato per farmi i complimenti. Abbiamo fatto una chiacchierata molto carina, lui è gentilissimo. Avere un presidente giovane e straniero è una cosa a cui non siamo abituati in Italia. Ha la capacità e l’intelligenza di mantenere questo ruolo nonostante non sia grande anagraficamente»

GRUPPO INTER – «Il gruppo mi ha fatto capire che potesse essere un’annata importante. C’era un grande feeling tra i giocatori e questo si è visto anche sul piano del gioco. Questo è certamente merito di Inzaghi: ha saputo formare e tenere il gruppo in maniera così unita. Tutti hanno viaggiato verso la stessa direzione»

NUOVO CICLO VINCENTE – «Sono stati tutti scudetti indimenticabili. Dopo la vittoria con Conte si è visto che la squadra ci fosse. Con Inzaghi tutto si è trasformato in un qualcosa di ancora più positivo. È l’inizio di un ciclo molto interessante»

LAUTARO – «Lautaro ha tutte le qualità per stare nei grandissimi. È trascinante per questa squadra. Ha un carattere serio e forte, lui è sicuro di sè stesso»

SINGOLI INTER – «Dimarco rappresenta certamente l’interismo. A me piace molto anche Barella, è migliorato in tutto. È veloce e ha riflessi assurdi. Poi sono tutti bravissimi, anche quelli che subentrano dalla panchina. Le riserve sono alla stessa altezza dei titolari»

CONSIGLIO ALLA DIRIGENZA – «Bisogna dare continuità di carattere finanziario. Se c’è questa, si può stare tranquilli perché la squadra è forte. Ci sono le basi per andare bene negli anni a venire»

THURAM – «È stato molto sorprendente. Inizialmente non si pensava potesse essere così forte. Il pubblico l’ha colto con simpatia, così come i suoi compagni: questo fa bene alla squadra»

FUTURO – «Non tornerò protagonista in società ma continuerò a seguire la squadra in veste di tifoso»

MOURINHO – «Non l’ho più sentito ma mi dispiace quanto gli è accaduto a Roma»

INZAGHI – «Inizialmente pensavo non fosse all’altezza della situazione. Ha saputo resistere al vento creato e trasformato il proprio calcio in un bellissimo spettacolo»