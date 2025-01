Morte Fabio Cudicini, Sogliano: «Per me un fratello maggiore e un grandissimo portiere. Vi racconto il suo addio a sorpresa nel 1972»

Le parole di Riccardo Sogliano, ex compagno di squadra di Fabio Cudicini al Milan, dopo la scomparsa dell’ex portiere. I dettagli

Ieri ci ha lasciato il Ragno Nero, come veniva chiamato Fabio Cudicini, mitico portiere del Milan, che ricordava per stile e figura il grandissimo Lev Jascin, l’unico numero 1 insignito del Pallone d’Oro. Su La Gazzetta dello Sport lo ricorda un compagno di squadra in rossonero, Riccardo Sogliano.

CHE COMPAGNO É STATO – «Un fratello maggiore. L’ho vissuto soltanto per una stagione al Milan, ma ne ho apprezzato lo stile, la serietà, la dedizione al lavoro. Era una persona a modo. Come portiere non serve il mio giudizio per confermare che era un fenomeno».

1971-72: VITTORIA DELLA COPPA ITALIA – «All’Olimpico, in finale contro il Napoli. Autorete di Panzanato e gol di Rosato. Io, però, non cero: infortunato. Fu l’ultima partita di Cudicini. Alla vigilia nessuno gli credeva quando diceva che avrebbe smesso, e invece fu di parola. Aveva dato tutto e ottenuto la cosa più importante: il rispetto del pubblico, dei compagni e degli avversari».